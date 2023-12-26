За год в Карелии почти на 10% уменьшилось производство яиц

В Карелиястате представили данные работы животноводства в республики за 11 месяцев 2023 года.

С января по ноябрь включительно 2023 года во всех хозяйствах Карелии было произведено 2,6 тысячи тонн мяса, 58.2 тысячи тонн молока, а также 6,4 миллиона штук яиц.

При этом количество яиц по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилось на 9,4%. А вот производство мяса скота и птицы, и количество молока, напротив, выросло на 1,7% и 4,8% соответственно. Доля сельхозорганизаций в производстве мяса составила 52,8%, молока — 91,2% от общего объема.