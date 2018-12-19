За год в Петрозаводске в ДТП погибли 12 человек

Из 745 дорожных аварий, зарегистрированных с начала года в Карелии, почти каждое второе происшествие происходит в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

Так с начала 2018 года в 320 ДТП в столице республики 12 человек погибли и 389 человек получили травмы различной степени тяжести.