За хранение наркотиков житель Карелии получил условный срок

По уголовной статье за хранение наркотиков осудили жителя Карелии, сообщили в пресс-службе Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении наркотиков.

В марте 2022 года житель Сортавалы купил и хранил при себе наркотики, пока его не задержали сотрудники полиции и не изъяли запрещенные вещества.

После судебного заседания 29 августа мужчина получил год лишения свободы условно с испытательным сроком.