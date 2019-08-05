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Новости. Общество
14:19, 05 Августа 2019
фото: "Столица на Онего"

За ямы на дорогах в Карелии продолжают штрафовать компанию, чей владелец находится под арестом

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Арбитражный суд принял решение по очередному делу о привлечении к ответственности за разбитые дороги Карелии петербургской компании "Ремстройкомплект", учредитель которой Игорь Чичин находится под следствием по обвинению во взяточничестве.

Как следует из материалов дела, решение принято по одному из исков Управления автомобильных дорог о взыскании с "Ремостройкомплекта" убытков ведомства. Эти убытки возникли из-за того, что Управлению пришлось заплатить штраф за многочисленные ямы на автодороге Петрозаводск-Суоярви.

Ведомство считает, что ямы возникли по вине "Ремостройкомплекта", отвечавшего за содержание дороги, поэтому он должен возместить сумму штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Компания в отзыве на иск заявила, что устранение деформаций, о которых идет речь, не было предусмотрено контрактом. Кроме того, по утверждению "Ремстройкомплекта", он не получил достаточного финансирования на выполнение работ.

Суд отверг эти аргументы и постановил взыскать с компании сумму убытков.

Продолжение читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Joker
2019-08-05 14:28:27
"...Да воздастся каждому по делам его..."""
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