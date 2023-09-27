За кражу куртки и пуховика жители Карелии могут оказаться в колонии

Жители республики, позарившиеся на сезонную одежду, стали фигурантами уголовных дел.

Полиция предупреждает — за хищение товара из магазина можно оказаться и в местах лишения свободы

В сентябре в полицию Петрозаводска поступило 6 заявлений о кражах демисезонной и зимней верхней одежды. Почти все преступления были раскрыты.

Так, о краже куртки заявили в одном из магазинов города. Ущерб составил около 5 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили личность подозреваемого — им оказался 37-летний мужчина. Он рассказал, что куртку продал, а деньги потратил на себя.

Также оперативники установили личность еще одного похитителя верхней одежды. В магазине на проспекте Ленина украли пуховой жилет стоимостью 6 тысяч рублей. Полицейские установили 27-летнего подозреваемого и изъяли украденную вещь у его друга — злоумышленник подарил жилет ему.

Были возбуждены уголовные дела о кражах. Фигурантам грозит до 2 лет лишения свободы. Одного из подозреваемых заключили под стражу за ранее совершенные преступления, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.