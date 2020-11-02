За месяц четверых жителей Карелии оштрафовали за экстремизм

В октябре четверых жителей республики привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, пропаганду нацистской символики и возбуждение ненависти, сообщили в МВД Карелии.

Так, Петрозаводский городской суд рассмотрел административные материалы в отношении горожанина. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов и публичном демонстрировании нацистской символики. Мужчина был признан виновным и оштрафован на 1000 рублей по каждому из материалов.

Другому петрозаводчанину судом было назначено административное наказание за распространение экстремистских материалов.

Также к административной ответственности в октябре привлечена жительница Медвежьегорска. Она обвинялась в пропаганде нацистской символики. По решению суда женщина признана виновной, ей предстоит оплатить штраф в 1000 рублей.

25 октября Сортавальский городской суд рассмотрел административный материал по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По решению суда мужчина был оштрафован на 10 000 рублей. Ранее правонарушитель был признан судом виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

По данным МВД Карелии, всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 44 жителя Карелии, в отношении которых составлено 53 административных материала.