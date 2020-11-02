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За месяц четверых жителей Карелии оштрафовали за экстремизм

Новости. Общество
08:20, 03 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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В октябре четверых жителей республики привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, пропаганду нацистской символики и возбуждение ненависти, сообщили в МВД Карелии.

Так, Петрозаводский городской суд рассмотрел административные материалы в отношении горожанина. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов и публичном демонстрировании нацистской символики. Мужчина был признан виновным и оштрафован на 1000 рублей по каждому из материалов.

Другому петрозаводчанину судом было назначено административное наказание за распространение экстремистских материалов.

Также к административной ответственности в октябре привлечена жительница Медвежьегорска. Она обвинялась в пропаганде нацистской символики. По решению суда женщина признана виновной, ей предстоит оплатить штраф в 1000 рублей.

25 октября Сортавальский городской суд рассмотрел административный материал по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По решению суда мужчина был оштрафован на 10 000 рублей. Ранее правонарушитель был признан судом виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

По данным МВД Карелии, всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 44 жителя Карелии, в отношении которых составлено 53 административных материала.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дональд
2020-11-03 10:22:03
"Экстремисты", блин!?!? Смешно и грустно!?!
Во Франции ,в Вене, уже доигрались в "толерантность", дошло до отрезания голов и массового расстрела "не верных"!?!
карел
2020-11-03 09:53:14
Не тех как всегда наказали , Наказывать надо тех кто довёл страну до такого плачевного состояния .
Бездельник
2020-11-03 09:46:15
Как понимаю наказанные только копировали соответствующие материалы с каких-то сайтов. А слабо привлечь именно изготовителей экстремистской литературы. :)
Zim
2020-11-03 09:08:51
А оправдывать терроризм в других странах, называть лиц совершивших там террористические акты героями и говорить что их действия были выгружены и спровоцированные можно, или нет?
протестанутый
2020-11-03 08:54:33
Скоро за всеми адептами секты свидетелей ночного фотографа придут. Некоторых уже пора в матросы отправлять. Пусть там плакатиками трясут
Гость
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