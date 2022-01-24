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За месяц в Карелии 10 пешеходов пострадали в ДТП

Новости. Общество
10:06, 25 Января 2022
фото: кадр из видео © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Печальную статистику о травмированных пешеходах за январь дали в ГИБДД Карелии.

С 24 по 31 января сотрудники Госавтоинспекции во всех районах Карелии особое внимание уделят дисциплинированности пешеходов, а также соблюдению правил проезда пешеходного перехода водителями.

С начала 2022 года на дорогах республики в 10 автонаездах пострадали 10 пешеходов, в том числе 2 ребенка. 7 пешеходов были травмированы в темное время суток. В 4 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине, нарушив правила перехода проезжей части. В 6 ДТП усматривается вина водителей, которые не соблюдали правила проезда пешеходного перехода.

Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать дорожные правила, быть осмотрительными и не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности перехода. А в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы.

Водителям необходимо при подъезде к пешеходному переходу заблаговременно снизить скорость движения автомобиля и контролировать дорожную ситуацию. Особую осторожность следует проявлять на участках дорог, где располагаются образовательные организации, детские и спортивные площадки, развлекательные центры.

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