За минувшие сутки 103 человека в Карелии заразились коронавирусом, 249 — выздоровели

Данные по заболеваемости COVID-19 в республике привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
На 25 марта в Республике Карелия зарегистрированы 130749 инфицированных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 103 инфицированных, из них непривитых — 77 (74,7%).
В ковидных стационарах получают лечение 478 пациентов, в состоянии средней тяжести — 451 человек, в тяжёлом — 24 (из них непривитых — 24).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 124210 человек, за последние сутки — 249.
За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1449 человек.
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