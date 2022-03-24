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За минувшие сутки 103 человека в Карелии заразились коронавирусом, 249 — выздоровели

Новости. Общество
09:20, 25 Марта 2022
фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения / ТАСС

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Данные по заболеваемости COVID-19 в республике привел министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 25 марта в Республике Карелия зарегистрированы 130749 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 103 инфицированных, из них непривитых — 77 (74,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 478 пациентов, в состоянии средней тяжести — 451 человек, в тяжёлом — 24 (из них непривитых — 24).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 124210 человек, за последние сутки — 249.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1449 человек.

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