За минувшие сутки коронавирус поразил 48 детей в Карелии

За то же время в республике выздоровели также 48 несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 48 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9206. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 48 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8682.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 333 человека, зарегистрировано две смерти, выздоровели 305 пациентов.