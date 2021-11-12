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За минувшие сутки коронавирус поразил 48 детей в Карелии

Новости. Общество
10:08, 13 Ноября 2021
фото: © Артем Лешко / Current Time

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За то же время в республике выздоровели также 48 несовершеннолетних, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 13 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 48 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9206. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 48 детей. Число выздоровевших несовершеннолетних пациентов за время пандемии достигло 8682.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом были инфицированы 333 человека, зарегистрировано две смерти, выздоровели 305 пациентов.

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