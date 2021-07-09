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За минувшие сутки от коронавируса в Карелии скончались три человека

Новости. Общество
09:35, 10 Июля 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Коронавирус за прошедшие сутки был выявлен у 196 человек, ни один из них не был привит, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 10 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 658 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 196 жителей республики, из них 196 непривитых. Заболели также 194 человека, средней тяжести — 45 и 15 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 794 пациента, из них семеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 52177 человек.

За сутки выздоровел еще 141 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 48773 человека.

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