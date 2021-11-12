За минувшие сутки от коронавируса в Карелии выздоровели 3 ребенка

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 11 января.

По данным на 11 января, в Карелии за сутки было выявлено 3 случая коронавируса у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11012. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 3 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10950.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 89 инфицированных, выздоровел 103 человек, зарегистрировано три смерти.