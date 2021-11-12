За минувшие сутки от коронавируса выздоровели более 35 тысяч россиян

Число выписанных пациентов с начала пандемии выросло приближается к 9 миллионам, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 28 363 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 941 (6,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 103 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 839 633.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 35 633 человека.

По данным на 15 декабря, за сутки в России подтверждено 1 142 летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 292 891 пациент.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 декабря остаются 1 616 188 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели 217 человек.