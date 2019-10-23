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Новости. Общество
10:41, 23 Октября 2019
фото: АО "Прионежская сетевая компания"

За минувшие сутки посторонние трижды нарушали энергоснабжение потребителей

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22 октября в Петрозаводске, Костомукше и деревне Виданы Пряжинского района при производстве земляных работ были повреждены пять кабельных ЛЭП АО "Прионежская сетевая компания".

Вчера в 13.00 было нарушено энергоснабжение по улицам 2-й и 4-й Университетский проезд в Петрозаводске. Как выяснили специалисты АО "ПСК", прибывшие на ликвидацию ЧП, произошло повреждение двух кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ и двух – напряжением 0,4 кВ. Обрывы произошли по вине газовой службы, которая производила земляные работы. Восстановили подачу электричества в жилые дома в десять часов вечера.

Также 22 октября в 11.00 в Костомукше при производстве земляных работ, которые проводил ПЖСК "Свой дом" было повреждено два электрических кабеля напряжением 10 кВ. Оперативная бригада Прионежской сетевой компании устранила повреждение к часу ночи 23 октября.

Неустановленные лица вчера также производили земляные работы в Пряжинском районе вблизи деревни Виданы. В результате незаконных действий "копателей" произошел обрыв кабельной ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Жители улицы Гуркина в деревне были лишены подачи электроэнергии с 17.00 до 23.00.

Материалы по повреждениям ЛЭП АО "Прионежская сетевая компания" передала в правоохранительные органы.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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