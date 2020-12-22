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За минувшие сутки трое жителей Карелии умерли от коронавируса и 377 заразились COVID-19

Новости. Общество
09:30, 23 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 24952 человека, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии. В результате общее число умерших в республике от COVID-19 на 23 декабря достигло 144 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 377 человек. Из этого числа заболевших – 356 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии инфицировано 24952 человека.

Выздоровели 17385, за сутки выписаны по выздоровлению 354 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3941,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1980,6 случая, по Северо-Западу – 3065,3.

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Комментарии

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Изя
2020-12-23 09:36:22
Сколько можно в психоз впадать , редакция . ? Столько прекрасного вокруг ,оглянитесь , а вы всё негатив лепите , читателей им изводите ))) :)
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