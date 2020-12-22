За минувшие сутки трое жителей Карелии умерли от коронавируса и 377 заразились COVID-19

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 24952 человека, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии. В результате общее число умерших в республике от COVID-19 на 23 декабря достигло 144 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 377 человек. Из этого числа заболевших – 356 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии инфицировано 24952 человека.

Выздоровели 17385, за сутки выписаны по выздоровлению 354 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3941,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1980,6 случая, по Северо-Западу – 3065,3.