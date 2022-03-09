За минувшие сутки в Карелии были зарегистрированы 3 смерти от коронавируса

Общее число умерших от коронавируса за время пандемии составило 1433 человека, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 17 марта в Республике Карелия зарегистрированы 129706 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 150 инфицированных, из них непривитых — 123 (82%).

В ковидных стационарах получают лечение 554 пациента, в состоянии средней тяжести — 525 человек, в тяжёлом — 25 (из них непривитых — 25).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 122623 человека, за последние сутки — 164.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1433 человек.