За минувшие сутки в Карелии еще 16 человек попали в больницу с пневмонией

Общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии составило 4597, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4597 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.