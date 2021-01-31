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За минувшие сутки в Карелии еще 16 человек попали в больницу с пневмонией

Новости. Общество
09:23, 01 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии составило 4597, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4597 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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