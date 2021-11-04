За минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразился 41 ребенок

При этом столько же несовершеннолетних выздоровело, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 41 ребенка в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8799. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел также 41 маленький пациент. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8277.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом было инфицировано 298 человек, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 278 пациентов.