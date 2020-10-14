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За минувшие сутки в Карелии от пневмонии никто не умер

Новости. Общество
10:02, 15 Октября 2020
фото: © REUTERS / Pascal Lauener
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О ситуации с заболеванием внебольничной пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1481 пациент, 81 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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