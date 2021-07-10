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За минувшие сутки в Карелии подтвердили две смерти от коронавируса

Новости. Общество
09:21, 11 Июля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Коронавирус за прошедшие сутки был выявлен у 198 человек, только один из них ранее был привит, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 11 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 660 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 193 человека, средней тяжести — 31 и 12 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находятся 798 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, подключены к ИВЛ.

Общее число инфицированных в Карелии за время эпидемии составляет 52 375 человек.

За сутки выздоровело 139 человек. Всего выписанных по выздоровлению 48 912 человек.

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Комментарии

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кир
2021-07-11 11:24:32
Пришла жара - помирать пора.
Вася
2021-07-11 10:59:09
Понимаете, каждый год мы с друзьями проходим плато. Это у нас такая традиция.
Гость
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