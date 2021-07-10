За минувшие сутки в Карелии подтвердили две смерти от коронавируса

Коронавирус за прошедшие сутки был выявлен у 198 человек, только один из них ранее был привит, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 11 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 660 человек.



За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 198 жителей республики, из них 197 непривитых. Заболели 193 человека, средней тяжести — 31 и 12 тяжелых пациентов.



В больницах с коронавирусом находятся 798 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, подключены к ИВЛ.



Общее число инфицированных в Карелии за время эпидемии составляет 52 375 человек.



За сутки выздоровело 139 человек. Всего выписанных по выздоровлению 48 912 человек.