За минувшие сутки в Карелии потушили 980 гектаров леса

Специалистам удалось ликвидировать более половины действовавших очагов возгорания.
За последние сутки в Карелии потушили 10 лесных пожаров, общая площадь которых превышала 980 гектаров, сообщили в Минприроды региона.
— Сегодня утром ликвидированы пожары в Лоухском районе на площади 0,8 га, в Сегежском округе на площади 3,4 га и в Кемском районе на площади 0,01 га, — рассказали в ведомстве.
Сейчас на территории республики действуют 12 очагов возгорания, при этом 6 из них локализованы. Напомним, ещё вчера в Карелии бушевал 21 лесной пожар.