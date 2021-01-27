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Более 19 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

Новости. Происшествия
11:59, 28 Января 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В России за последние сутки выявлено 19 138 случаев COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 19 138 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 793 810 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 229 258 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 26 775 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 575 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрирована 71 651 смерть пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 397 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 28 января остаются 646 312 человек.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирусной инфекции заразились еще 239 жителей республики, трое пациентов умерли. Всего с начала пандемии коронавирус в регионе выявлен у 35417 человек. Число умерших достигло 222.

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Комментарии

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2021-01-28 12:11:42
Зато триумфально проголосовали на пеньках и в багажниках авто...
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