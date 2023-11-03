Жители Карелии, набрав кредитов, вложили в мошенников 4,5 млн рублей

Доверчивые жители республики продолжают попадаться на популярные мошеннические схемы.

В минувшие выходные в полицию поступили сообщения от жителей Петрозаводска, а также Суоярвского, Сортавальского, Питкярантского и Кемского районов — заявители рассказали о том, что они стали жертвами мошенников. Общий ущерб составил более 4,5 млн рублей.

Наиболее популярная мошенническая схема — «на вас оформлен кредит». На такую уловку аферистов попались пять человек.

Так, 73-летнюю пенсионерку из Петрозаводска аферисты убедили обналичить собственные сбережения и взять кредиты в различных банках, а затем отправить их на неизвестный банковский счёт. Эти действия должны были якобы аннулировать незаконно оформленный на её имя кредит. Спустя два дня женщина сообщила в полицию, что лишилась 445 тысяч рублей.

Под тем же предлогом неизвестные позвонили жительнице Питкяранты. Её убедили взять кредиты в двух банках, а затем перевести заёмные деньги и личные средства на неустановленные счета. У потерпевшей украли 720 тысяч рублей.

В Кемском районе 28-летняя местная жительница под давлением злоумышленников оформила онлайн-кредит, сообщив реквизиты и коды доступа к своей банковской карте. Списалось более 77 тысяч рублей.

Супруги из Сортавалы столкнулись с псевдоагентом по финансовому контролю. Сначала аферистка по телефону связалась с 69-летней пенсионеркой и убедила её взять три кредита в разных банках и предоставить данные от кредитной карты. Потерпевшая, волнуясь за свои сбережения, перевела крупную сумму на продиктованный номер счёта. Списались деньги и с её кредитной карты. В результате женщина потеряла почти 753 тысяч рублей. Та же мошенница позвонила 70-летнему мужу обманутой пенсионерки и вынудила его оформить кредит на 300 тысяч рублей. Мужчина перевел эту сумму на неизвестный счёт.

Участились случаи обмана при сделках купли-продажи через интернет. Таким образом аферисты обманули двоих петрозаводчан, которые хотели купить лодки. Один из них, 40-летний мужчина, по телефону связался с продавцом, договорился о покупке, сразу после этого он получил интернет-ссылку, перешёл по ней и ввёл данные своей банковской карты. У него списали 33 тысячи рублей, а товар он так и не получил. В той же ситуации оказался 54-летний гражданин. За лодку он перевёл неустановленному лицу 21 тысячу рублей. Продавец перестал выходить на связь, деньги за товар не вернул, мужчина лодку не получил.

Мошенники часто могут обманывать граждан под предлогом «дополнительного заработка», отметили в МВД Карелии. По такой схеме, аферисты украли деньги у 44-летнего жителя Суоярвского района. Он зарегистрировавшегося на сайте, где якобы можно было заработать. По указаниям злоумышленников мужчина оформил кредит на 2,2 млн рублей и перевёл деньги на неизвестный банковский счёт.

Полиция Карелии призывает жителей республики не поддаваться на уговоры и угрозы мошенников по телефону и не переводить деньги посторонним лицам.

«Сотрудники банков и полиции никогда не будут требовать назвать реквизиты ваших банковских карт, коды доступа и пароли. Избегайте подозрительных ссылок в интернете. Предупредите родственников и знакомых!» — предупредили в полиции.