За минувшую неделю в Карелии произошло лишь одно нападение клеща на человека

Всего с марта 2022 года, по данным Роспотребнадзора республики, было зарегистрировано 2762 обращения по поводу присасывания клещей.

За минувшую неделю в Карелии было зарегистрировано всего одно присасывание клеща. За помощью обратился один взрослый человек в Петрозаводске.

Всего за теплый период 2022 года было зарегистрировано 2 762 обращения по поводу присасывания клещей. В том числе жертвами нападения клещей оказались 574 ребенка.

Клещи атаковали людей во всех районах республики, кроме Лоухского и Калевальского.

При исследовании снятых с людей клещей выяснилось, что 29,5% из них были поражены возбудителем клещевого боррелиоза, 2,7% — возбудителем моноцитарного эрлихиоза, 1% — возбудителем клещевого энцефалита, 0,08% — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека. Официально было подтверждено 12 случаев клещевого боррелиоза и 9 — клещевого энцефалита.