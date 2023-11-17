За нападение бездомных собак на ребенка суд Сегежи взыскал компенсацию с местной мэрии

Сегежский городской суд Карелии взыскал моральный вред в связи с нападением безнадзорных собак на ребенка, сообщили в пресс-службе инстанции.

Истец обратился в суд с иском к администрации Сегежского района о взыскании компенсации в интересах несовершеннолетнего, который получил множественные раны нижних конечностей, а также физические и нравственные страдания.

Суд пришел к выводу о том, что нападение собак на ребенка произошло в результате ненадлежащего исполнения районной администрацией государственных полномочий в области обращения с животными.

С администрации взыскали компенсацию в размере 100 000 рублей за счет казны Сегежского района.