За нарушение правил проезда ж/д путей увеличат штраф

Ранее предлагалось увеличить штраф за неправильный проезд железнодорожных путей в 30 раз.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об увеличении штрафа за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, сообщает auto.mail со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что штраф за такое нарушение вырастет с 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Ранее предлагалось увеличить штраф за неправильный проезд железнодорожных путей в 30 раз: с 1 000 до 30 000 рублей.

"В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути", - говорится в правительственном документе.

Ранее в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такая мера была принята компанией после аварии под Владимиром, где 6 октября в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.