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За неделю 137 человек в Карелии стали жертвами клещей

Новости. Общество
11:00, 21 Июля 2020
фото: © istockphoto.com
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Клещи покусали людей в 15 районах Карелии, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в больницы Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 137 человек, из которых 23 - это дети. В Петрозаводске зарегистрировано 33 обращения, в том числе у четверых детей.

Среди зарегистрированных случаев – два подозрения на клещевой энцефалит (Петрозаводск) и один случай подозрения на клещевой боррелиоз (Петрозаводск).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 15-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Костомукша Беломорский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С начала эпидсезона по состоянию на 17 июля в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2600 человек, из них детей - 695. В Петрозаводске зарегистрировано 1044 обращения, в том числе 260 дети.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтвержден 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Напомним, первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 29 марта, присасывание произошло на территории поселка Харлово Пудожского района у жилого дома, женщина 55 лет, иммуноглобулин не введен, клещ не исследован.

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