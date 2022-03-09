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За неделю 139 жителей Карелии попали в больницы с пневмонией

Новости. Общество
15:53, 14 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Количество заболевших внебольничной пневмонией ниже уровня предыдущей недели на 2,5%, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

За минувшую неделю зарегистрировано 157 случаев внебольничной пневмонии. Заболеваемость пневмониями в целом по республике ниже среднемногонедельного показателя (-12,6%).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями ниже средне-многонедельного уровня на 34,0%, выявлено 48 случаев.

Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 139 человек.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ в Карелии снизилась за неделю почти на 40 процентов.

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