За неделю 44 жителей Карелии покусали клещи

Всего с начала эпидсезона в республике зарегистрировано 3697 обращений по поводу присасывания клещей, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Неделю назад укушенных было 3653.

Среди детей зафиксировано 789 случаев присасывания клещей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 17-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы и Костомукша (присасывание клеща произошло на территории Сортавальского района).

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены: 27 случаев клещевого энцефалита, 36 случаев клещевого боррелиоза.

С 11 марта управлением проводится еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.