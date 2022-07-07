За неделю бойцы Росгвардии почти 400 раз выезжали по тревоге

За минувшую неделю вневедомственная охрана Росгвардии более 390 раз выезжала по тревоге, предотвратив 4 кражи, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 393 выезда по тревоге. В 4 случаях удалось предотвратить кражу имущества.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 5 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений был задержан 1 человек.

Ранее в Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в хищении денег.