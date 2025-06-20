За неделю число мошеннических звонков с иностранных номеров в России выросло в 16 раз

В стране резко выросло число мошеннических звонков с номеров, зарегистрированных за границей.

Число мошеннических звонков с иностранных номеров в России за неделю выросло в 16 раз, рассказали в агентстве «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. „Сбер“ зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян», — сообщили в банке.

Такие звонки приходят уже многие годы благодаря виртуальным АТС, где можно взять в аренду на короткий срок любой иностранный номер.

«Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных сим-карт», — подчеркнули в банке.

При этом злоумышленники звонят с помощью интернет-телефонии, то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.

«Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой… Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера — просто не берите трубку. Помните, что если у вас нет родственников, друзей или партнеров за рубежом, то никто вам из-за границы звонить не должен. Это однозначный признак мошенничества», — подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.