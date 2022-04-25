За неделю клещи покусали 22 человека в Карелии

За минувшую неделю жертвами клещей стали 10 детей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В Управлении Роспотребнадзора по Карелии напомнили, первое присасывание клеща в этом году зарегистрировано 14 апреля на территории села Заозерье в Прионежском районе. При лабораторном исследовании клеща в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 22 человека, из них детей 10 человек (в 2021 году – 34 и 9 соответственно). В Петрозаводске зарегистрировано 11 обращений, в том числе по 8 детям (в 2021 году - 19 и 3 соответственно).

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Кондопожском, Медвежьегорском, Питкярантско, Прионежском, Пряжинском, Пудожско районах.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 17,4% от числа обратившихся, дети – 30,0%. В Петрозаводске экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18,2% от числа обратившихся, дети – 25,0%.

В вирусологической лаборатории проведены исследования 15 клещей, снятых с людей, на пораженность возбудителями клещевых инфекций. Поражены: возбудителем КБ 4 клеща (26,7%).

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 4848 человек, в том числе 1966 детей (план на 2022 год - 11952 человека всего, 6500 – дети).