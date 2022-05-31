За неделю клещи покусали более 250 жителей Карелии

За прошедшую неделю в лечебные учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 255 человек, из них 80 – дети, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Из 255 зарегистрированных за неделю случаев укусов клещей, 124 зафиксированы в Петрозаводске, из них 41 случай связан с укусами детей, уточнили в Роспотребнадзоре Карелии.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на территории 15 районов республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах.

Напомним, первое присасывание клеща в 2022 году было зарегистрировано 14 апреля в Прионежском районе у жителя Заозерья. При лабораторном исследовании клеща были выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

Всего по данным на 06 июня 2022 года в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 812 человек, из них детей - 208. В Петрозаводске зарегистрировано 437 обращений граждан, в том числе 110 детей.