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За неделю рост ОРВИ и гриппа в Карелии составил почти 20 процентов

Новости. Общество
10:15, 25 Января 2022
фото: © ТАСС / Донат Сорокин

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Чаще всего случаи острых респираторных вирусных инфекций выявляюТ у детей и подростков.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, в регионе по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 18,3%. Всего за неделю зарегистрировано 7442 случая. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на сегодня выше эпидемического порога на 76,3%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 302,7, 332,3 и 284,8 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3055 случаев заболеваний ОРВИ, что выше эпидемического порога на 26,8%.

За прошедшую неделю при мониторинге больных ОРВИ выделяются вирусы гриппа (АH3N2), вирусы парагриппа. Госпитализировано с диагнозом острая респираторная инфекция и грипп за 24 человека.

Ранее сообщалось, около 110 случаев омикрона выявлено в Карелии.

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