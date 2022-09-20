За неделю спасатели в Карелии обезвредили 30 взрывоопасных снарядов

В Питкярантском, Лахденпохском, Прионежском и Суоярвском районах обезврежены 30 опасных находок, сообщили в Государственном комитете Карелии по ОЖ и БН.
Подразделения разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы. Чаще всего их находят в лесу или во время строительных работ.
С 15 по 21 сентября специалисты выезжали по заявкам в Питкярантский, Лахденпохский, Прионежский и Суоярвский районы. За это время спасатели изъяли четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, а также 28 учебных снарядов и одну мину.
В этом году обезврежено уже 500 взрывоопасных предметов.
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