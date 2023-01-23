За неделю в Карелии 200 человек заболели ковидом

В Карелии за минувшую неделю зарегистрировано 200 случаев заболевания Covid-19, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по сравнению с прошлой неделей отмечается незначительный рост заболеваемостью ковидом на +0,5%.

Рост числа заболевших отмечается в возрастной группе детей до 17 лет. В республике средний показатель тестирования в неделю составляет — 86,8 на 100 тыс. населения.