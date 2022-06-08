За неделю в Петрозаводске злоумышленники совершили 8 попыток хищения из организаций

В Карелии группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии за неделю совершили более 400 выездов на охраняемые объекты.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия за прошедшую неделю совершили 443 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 8 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 10 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержан 1 человек.

Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.