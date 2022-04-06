За неделю заболеваемость пневмонией в Карелии снизилась в два раза

За неделю в республике зарегистрировано 54 случая в внебольничной пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Количество заболевших внебольничной пневмонией в регионе за неделю сократилось в два раза. С 4 по 10 апреля в республике зарегистрировано 54 случая (8,9 на 100 тыс. населения) заболевания внебольничной пневмонией.

Неделей ранее этот показатель составлял 118.