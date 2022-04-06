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За неделю заболеваемость пневмонией в Карелии снизилась в два раза

Новости. Общество
08:20, 12 Апреля 2022
фото: © AP Photo/Vincent Yu

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За неделю в республике зарегистрировано 54 случая в внебольничной пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Количество заболевших внебольничной пневмонией в регионе за неделю сократилось в два раза. С 4 по 10 апреля в республике зарегистрировано 54 случая (8,9 на 100 тыс. населения) заболевания внебольничной пневмонией.

Неделей ранее этот показатель составлял 118.

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