За неделю заболеваемость пневмонией в Карелии снизилась в два раза

За неделю в республике зарегистрировано 54 случая в внебольничной пневмонии, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Количество заболевших внебольничной пневмонией в регионе за неделю сократилось в два раза. С 4 по 10 апреля в республике зарегистрировано 54 случая (8,9 на 100 тыс. населения) заболевания внебольничной пневмонией.
Неделей ранее этот показатель составлял 118.
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