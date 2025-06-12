За некачественный ремонт в квартире взыскали неустойку в 200 млн рублей

Суд взыскал с застройщика в Москве 194 миллиона рублей за некачественно выполненный ремонт в квартире.

Владелица квартиры в Москве взыскала с застройщика 194 миллиона рублей неустойки за дефекты в купленной квартире. Об этом рассказывает «Коммерсантъ».

Сама квартира стоила 30.2 миллиона рублей. Покупательница обнаружила некачественную отделку в 2023 году и обратилась в суд, который обязал застройщика устранить недостатки и платить 1% от стоимости квартиры за каждый день просрочки. В результате и образовалась огромная сумма, которая продолжает расти, поскольку ремонт так и не сделан.

Сам застройщик утверждает, что владелица не пускает рабочих, однако суды отклоняют жалобы, ссылаясь на отсутствие доказательств.

По словам юристов, шансов на отмену решения мало, но сумму могут снизить, если подтвердится факт недопуска ремонтников.