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За несколько дней жительница Петрозаводска перевела мошенникам миллион триста тысяч рублей

Новости. Криминал
16:23, 13 Сентября 2021
фото: © Fotolia / olgavolodina

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В результате общения по телефона 50-летняя жительница Петрозаводска, думая, что спасает свои средства, отдала мошенникам все свои сбережения и залезла в кредиты, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска проверяет заявление 50-летней жительницы города. В течение нескольких дней она общалась по телефону якобы с сотрудниками служб безопасности разных банков и переводила по их указанию деньги на неизвестные счета.

Ответив на первый звонок, петрозаводчанка узнала, что в результате утечки данных мошенники получили доступ к ее сберегательному счету и пытаются оформить кредит.

Женщина объяснила, что в этом банке не имеет счетов, и рассказала, клиентом какого банка она является. Ей обещали, что через несколько минут с ней свяжется сотрудник, и спустя некоторое время заявительнице действительно перезвонили. Мужчина представился работником службы безопасности указанного банка и убедил горожанку в необходимости перевести средства на «резервные счета». Петрозаводчанка перевела почти 750 тысяч рублей на предоставленные ей номера банковских карт –они, по словам мошенников, были якобы оформлены на заявительницу.

Кроме того, аферисты выяснили наличие счета еще в одном банке. В итоге 323 тысячи рублей также оказались переведены на «резервный счет».

На следующий день женщине рассказали о якобы образовавшейся у нее просроченной задолженности. Кредит в 250 тысяч рублей должен был погасить ее. Деньги вновь оказались на «специальном счете».

Собеседники пообещали предоставить петрозаводчанке всю информацию о деньгах, картах и счетах. Однако нового звонка женщина так и не дождалась. Попытки самостоятельно связаться с псевдобанкирами также ни к чему не привели.

В итоге горожанка позвонила по официальному номеру в банк, где и узнала, что настоящие сотрудники службы безопасности никогда сами не связываются с клиентами и не просят их переводить деньги в другие банки.

Петрозаводчанка обратилась в полицию. В настоящее время по ее заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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