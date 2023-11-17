За нецензурную брань житель Суоярвского района получил пять суток ареста

Районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении.

Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд обнаружил, что 47-летний мужчина совершил мелкое хулиганство, а именно в помещении магазина «Магнит» выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудников, а также покупателей магазина.

В судебном заседании обвиняемый с протоколом об административном правонарушении согласился, подтвердив изложенные в нем время, место и обстоятельства допущенного нарушения и заявил о раскаянии в содеянном.

Он просил назначить наказание в виде штрафа, однако учитывая обстоятельства нарушения, данные о личности мужчины, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и назначенные штрафы не выплачивал, суд назначил ему наказание в виде ареста на 5 суток.