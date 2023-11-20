За незаконно вырубленные четыре осины и ель бизнесмен из Петрозаводска пойдет под суд

Предпринимателя обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В преступлении обвиняют 47-летнего петрозаводчанина. Он долгое время занимался лесохозяйственной деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.

Так, в апреля этого года в Прионежье мужчина заготавливал древесину и валил лес. По версии следствия, когда обвиняемый вывозил спиленные деревья, сломался транспортер-погрузчик. Бизнесмену нужно было освободить место для сломавшейся техники, поэтому он спилил четыре осины и ель, которые находились за пределами отведённого участка, и тем самым нарушил закон. Мужчина знал, что его действия уголовно наказуемы.

Ущерб от незаконных действий предпринимателя составил более 120 тысяч рублей. Обвиняемый возместил эту сумму в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Дальнейшую судьбу петрозаводского бизнесмена решит суд.

За незаконную рубку лесных насаждений фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы и крупный штраф, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.