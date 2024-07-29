За незаконное приобретение, сбыт и хранение наркотиков, житель Петрозаводска осужден на 16 лет

Житель Петрозаводска осужден к лишению свободы на длительный срок за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Петрозаводским городским судом Карелии рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Петрозаводска.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: покушение на незаконный сбыт наркотических средств, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств.



Установлено, что петрозаводчанин с целью получения прибыли в качестве «розничного закладчика» вступил в организованную группу, члены которой посредством использования сети «Интернет» осуществляли продажу наркотических средств. Доход от незаконного сбыта он получал в криптовалюте, для вывода которой использовал банковскую карту, открытую на свое имя.



В феврале 2024 года подсудимый, забрав из тайников две оптовые партии наркотиков, разместил часть одной из партий в «закладках» на территории города с целью дальнейшей реализации потребителям.

Кроме того, он хранил при себе наркотик, приобретенный для личного потребления. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.



Приговор в законную силу не вступил.