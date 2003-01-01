За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

В Минздраве рассказали, сколько женщин и мужчин обратились в вытрезвитель во время длинных каникул.

За время новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, в медицинский вытрезвитель Петрозаводска поступило 15 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Среди обратившихся было 11 мужчин и четыре женщины. Самому младшему мужчине — 29 лет, старшему — 52. Возраст обратившихся за помощью женщин — от 39 до 59 лет.

14 человек обратились за медпомощью самостоятельно, всех их доставила скорая. Только одного горожанина привезли сотрудники полиции.

Трое пробыли в вытрезвителе менее трех часов, шесть человек — от трех до десяти часов, и еще шестерым понадобилось более десяти часов, чтобы прийти в себя.

После оказания помощи пятерых выписали сразу домой. Десять человек медики отправили на дальнейшее лечение в Республиканский наркологический диспансер.