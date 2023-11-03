«За один день с такими явлениями не справиться», — дворники Карелии продолжают борьбу со снежной кашей

Последствия волны потепления в республике добавили работы дворникам.
О борьбе дворников с последствиями плюсовой температуры воздуха рассказали власти Сегежского района.
Волна потепления с дождями образовала на дорогах города снежную кашу, отметили чиновники.
«За один день с такими погодными явлениями не справиться», — сообщили в официальном паблике района.
В понедельник, 6 ноября, дворники Сегежи чистили тротуары в основном в старой части города, а также в микрорайоне.
Работы в районе по уборке снега с улиц и дорог продолжаются.
Ранее мы сообщали о том, что после расчистки дорог пешеходы в карельской столице вынуждены пробираться по сугробам мелкими перебежками.
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