«За один день с такими явлениями не справиться», — дворники Карелии продолжают борьбу со снежной кашей

Последствия волны потепления в республике добавили работы дворникам.

О борьбе дворников с последствиями плюсовой температуры воздуха рассказали власти Сегежского района.

Волна потепления с дождями образовала на дорогах города снежную кашу, отметили чиновники.

«За один день с такими погодными явлениями не справиться», — сообщили в официальном паблике района.

В понедельник, 6 ноября, дворники Сегежи чистили тротуары в основном в старой части города, а также в микрорайоне.

Работы в районе по уборке снега с улиц и дорог продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что после расчистки дорог пешеходы в карельской столице вынуждены пробираться по сугробам мелкими перебежками.