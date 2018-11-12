За опасное вождение на дорогах могут ввести штраф

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере пяти тысяч рублей.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил:

"Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность – штраф в размере пяти тысяч рублей".

Также в Госдуму внесены предложениям других ведомств, пишет ТАСС: например, разработанный Минтрансом законопроект об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железную дорогу. Предлагается увеличить штраф за нарушение до пяти тысяч рублей.

Минтранс разработал проект закона, касающийся установления ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей. Здесь устанавливается возможность привлечения к ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.