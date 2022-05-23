За пять лет в здравоохранение Карелии вложили 27 миллиардов рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что сделано за 5 лет в здравоохранении республики.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что за 5 лет его работы на посту главы республики удалось реализовать сотни больших и маленьких проектов.

"В апреле 2017 года к нам приехала глава Минздрава России Вероника Скворцова. Это была одна из моих первых встреч как руководителя республики с федеральными министрами. Тогда удалось договориться о выделении дополнительных средств на завершение строительства известного медицинского долгостроя на Лесном проспекте", - вспомнил Артур Парфенчиков начало своей деятельности в роли главы Карелии.

По признанию Парфенчикова, долгострой на Лесном проспекте оказался максимально проблемным, потому что переделывать или достраивать всегда гораздо сложнее, чем возводить заново. Более того, обнаружились серьезные недоработки в проекте. Позже меняли подрядчиков. А пока устраняли недочеты, серьезно выросли цены – пришлось выбивать дополнительные деньги. Наконец, вышли на финишную прямую.

"Новые корпуса для Республиканской больницы и детской поликлиники должны быть достроены", - заверил Артур Парфенчиков.

Также глава республики подытожил, что с 2017 года в целом в здравоохранение Карелии было вложено 27 миллиардов рублей – в два с лишним раза больше, чем в предыдущий период. В больницы республики поставлено более 2,2 тысячи единиц современного медицинского оборудования, 260 специализированных автомобилей.

Артур Парфенчиков обратился ко всем, кто сделал это возможным, со словами благодарности.