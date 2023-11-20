За покушение на сбыт наркотиков осудили двух жителей Питкярантского района

Суд постановил обвинительные приговоры по уголовным делам.

Жителей Питкярантского района осудили за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Питкярантский городской суд 16 и 17 ноября 2023 года постановил обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении граждан Л. и Т., которых признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков на территории Питкярантского района.



Суд назначил Т. пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



По совокупности преступлений суд назначил Л. окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.