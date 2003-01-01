За полгода ломбарды выдали россиянам 190 миллиардов рублей

Количество заемщиков увеличилось на 12%, при этом процентные ставки по займам снизились.
За первые шесть месяцев 2025 года ломбарды выдали гражданам займов на сумму 190 миллиардов рублей. По данным Банка России, количество заемщиков выросло на 12%, при этом постоянные клиенты стали обращаться в ломбарды чаще.
После окончания действия моратория на применение полной стоимости кредита процентные ставки по займам во втором квартале снизились. Около 75% займов были выданы с полной стоимостью менее 100%, что позволяет клиентам самостоятельно погашать долги и возвращать залоги.
Треть таких займов закрывается досрочно, еще четверть — в установленный срок. Лишь 15% договоров завершаются продажей залога