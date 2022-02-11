За полгода россияне потратили на средства для потенции 2,5 миллиарда рублей

Рост закупок препаратов произошел на фоне увеличения заболеваемости ковидом.

С июля прошлого года россияне потратили на средства для потенции 2,5 миллиарда рублей. Такие цифры приводят «Известия» со ссылкой на национальную систему маркировки «Честный знак», согласно которой рост закупок этих препаратов вырос за последние полгода на 43%.

Больше всего в России увеличился спрос на силденафил (на 30%) и тадалафил (на 29%). Всего за указанный период было продано 465 тысяч упаковок препаратов для потенции.

Как отмечают эксперты, увеличение продаж этих препаратов связан с переходом на дистанционную работу, вызванным распространением нового штамма коронавируса под названием «омикрон». При этом на фоне роста спроса на лекарства для повышения потенции у мужчин в стране наблюдается падение спроса на противозачаточные препараты: за полгода на 2%.