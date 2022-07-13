За полгода в Карелии в пьяных авариях два человека погибли и 40 получили травмы

Статистику о пьяных ДТП за 6 месяцев дали в ГИБДД Карелии.

За шесть месяцев в республике нетрезвые водители совершили 27 дорожных аварий, в которых пострадали 40 человек, травмы двоих участников ДТП оказались смертельными. В каждом четвертом происшествии по вине нетрезвого водителя травмы различной степени тяжести получены двумя и более людьми.

Так, в июне в результате пьяного ДТП пострадали сразу 4 человека, в том числе ребенок. Авария произошла в Медвежьегорском районе: водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с встречным автомобилем Kia Sorento. В результате, вместе с водителем Renault пострадал его пассажир, а в автомобиле Kia были травмированы две пассажирки — женщина и 3-летняя девочка. Также было установлено, что 53-летний водитель Renault, совершивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обеспечивая безопасность на дорогах республики, автоинспекторы с начала года от управления отстранили 1390 водителей с признаками опьянения. Более 130 нарушителей привлечены к уголовной ответственности как повторно севшие за руль пьяными. Восемь пьяных нарушителей дорожной дисциплины управляли транспортом, имея судимость за повторное пьяное вождение, в том числе совершившие в состоянии опьянения ДТП с пострадавшими.

Так, в Костомукше в марте этого года по вине 28-летнего гражданина, управлявшего автомобилем ВАЗ, произошло столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате которого пострадали три человека, все пассажиры ВАЗа.

Еще одно ДТП нетрезвым водителем было совершено в Костомукше в мае этого года — 18-летний юноша, управляя автомобилем Fiat, съехал в кювет. В результате пострадал сам водитель и его пассажир.

в ГИБДД отметили, что из молодых водителей в возрасте до 19 лет от управления были отстранены 37 пьяных нарушителей; большинство из них водительских прав не имеет, а в отношении двоих возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение.

Согласно статистике, чаще всего нетрезвыми садятся за руль водители в возрасте 30-39 лет — с начала года привлечены к административной ответственности 470 таких водителей и 45 понесли уголовное наказание. Реже всех садятся пьяными за руль авто водители пенсионного возраста 60+, в отношении возрастных водителей возбуждено 54 административных дела и 4 уголовных. Среди нетрезвых нарушителей нередко встречаются женщины — более 80 автолюбительниц с признаками опьянения были отстранены от управления автотранспортом. В том числе, две стали фигурантками уголовных дел за повторное управление в состоянии опьянения.